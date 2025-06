Angelina Mango era diventata la sua ossessione Patteggia lo stalker andrà in comunità

Angelina Mango, la giovane cantante figlia d'arte, si è trovata a dover affrontare un incubo: uno stalker, un 47enne residente nel ferrarese, che l'ha perseguitata incessantemente. Dopo un processo, l'uomo è stato riconosciuto parzialmente infermo di mente e ha patteggiato una condanna di due anni. A ottobre sarà trasferito in un centro psicosociale, ma questa vicenda solleva importanti riflessioni sulla tutela delle celebrità e sui rischi nascosti dietro le quinte del successo.

© Ilgiornale.it

