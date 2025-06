Angela Celentano un giudice riapre il caso | la svolta sulla pista turca e l’esame del Dna con la ragazza della foto

Una svolta clamorosa scuote il caso di Angela Celentano: un giudice ha riaperto le indagini, includendo l'esame del DNA sulla giovane ritratta nella foto. La decisione della gip di Napoli apre nuove speranze e pone sotto la lente di ingrandimento la "pista turca" sulla scomparsa della bambina avvenuta nel 1996 sul Monte Faito. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi, e tutto è ancora da scoprire.

SarĂ fatto anche un esame del Dna per verificare la cosiddetta «pista turca» sulla scomparsa di Angela Celentano. Lo ha deciso la gip di Napoli Federica Colucci, che ha disposto un elenco di accertamenti sulla pista di indagine sulla bambina di cui si sono perse le tracce dal 10 agosto 1996 sul monte Faito, quando si trovava in gita con la sua famiglia. A chiedere l'esame del Dna sono stati gli avvocati Luigi Ferrandino ed Enrica Visconti. Di recente il sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Napoli Giuseppe Cimarotta aveva chiesto l'archiviazione del caso. Ma secondo la giudice per le indagini preliminari ci sarebbero i presupposti per giungere a nuovi risultati.