Angela Celentano tutti i misteri della pista turca Il padre Catello | Mia figlia è viva la rivedremo

Angela Celentano, il mistero della pista turca e la scomparsa di Mia figlia, rimangono avvolti nel velo dell’incertezza. L’avvocato Ferrandino, deciso a portare alla luce la verità, si oppone all’archiviazione delle indagini, determinato a scoprire cosa si cela dietro quella dolorosa sparizione. Con nuove speranze e una ferma volontà di trovare risposte, il 24 giugno 2025 a Napoli potrebbe finalmente nascere una svolta decisiva in questa intricata vicenda.

Napoli, 24 giugno 2025 - Angela Celentano e la pista turca, una storia lunga e intricatissima. Ne è più che consapevole l'avvocato Luigi Ferrandino, che proprio per capire una volta per tutte si è opposto all'archiviazione delle indagini. Il 19 giugno il gip Federica Colucci ha disposto che si continui ad indagare in quella direzione per cercare un filo alla scomparsa della bimba svanita nel nulla sul Monte Faito (Napoli) il 10 agosto 1996. Cosa chiede il gip Federica Colucci. Scrive il giudice per le indagini preliminari. "Occorre quindi accertare le risultanze anagrafiche della ragazza e procedere, al fine di dirimere ogni dubbio sulla sua identità, all'accertamento del Dna". 🔗 Leggi su Quotidiano.net