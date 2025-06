angela celentano spunta una nuova pista che riaccende le speranze

Una nuova pista si apre nel caso di Angela Celentano, la bimba scomparsa sul Monte Faito quasi trent'anni fa, riaccendendo speranze di risoluzione. La sua assenza ha segnato profondamente l’Italia, ma questa svolta potrebbe finalmente portare alla verità tanto attesa. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa sorprendente evoluzione che potrebbe cambiare le sorti di una delle misteriose sparizioni più inquietanti del nostro paese.

È passato quasi un trentennio da quando, il 10 agosto 1996, la piccola Angela Celentano scomparve durante una gita familiare sul Monte Faito. La sua assenza continua a lasciare un segno indelebile in Italia, ma una recente svolta nel caso ha riacceso la speranza di risolvere questo mistero. Il giudice dice no all'archiviazione: si riapre il caso. Nonostante numerosi tentativi investigativi non abbiano portato a risultati concreti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Federica Colucci, ha preso la decisione di riaprire il caso con nuove indagini in Turchia.