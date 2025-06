Angela Celentano scomparsa: una nuova pista riaccende la speranza. Quasi trent’anni dopo il drammatico 10 agosto 1996, quando Angela svanì durante una gita sul Monte Faito, il mistero rimane irrisolto. Ora, grazie a una recente svolta giudiziaria, il giudice Federica Colucci ha avviato nuove indagini che potrebbero finalmente fare luce sulla sua sorte. La ricerca di verità e giustizia riprende fiato, alimentando le speranze di chi non ha mai smesso di credere.

Sono passati quasi trent’anni da quel tragico 10 agosto 1996, quando la piccola Angela Celentano svanì nel nulla durante una gita familiare sul Monte Faito. Eppure, il mistero che avvolge la sua scomparsa non ha mai smesso di tormentare l’Italia e, finalmente, una nuova pista riaccende la speranza. Nonostante gli anni trascorsi e i numerosi tentativi falliti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Federica Colucci, ha deciso di riaprire il caso e lanciare nuove investigazioni in Turchia. Questo inaspettato sviluppo giunge dopo che il pubblico ministero Giuseppe Cimmarotta aveva proposto di archiviare il caso, convinto che la “pista turca” non portasse a nulla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it