La scomparsa di Angela Celentano, avvenuta nel 1996 sul Monte Faito, resta uno dei misteri più irrisolti della cronaca italiana. Ora, nuove piste e l'attenzione rivolta alla Turchia riaccendono la speranza di fare luce su questa sparizione difficile da dimenticare. La decisione del giudice di avviare ulteriori indagini apre nuovi orizzonti di speranza per la famiglia e per tutti coloro che non hanno mai smesso di cercare risposte.

La scomparsa di Angela Celentano, avvenuta il 10 agosto 1996 sul Monte Faito, a Vico Equense, continua a rimanere avvolta nel mistero, e la “pista turca” non è ancora considerata chiusa. Oggi, il giudice per le indagini preliminari (gip) del Tribunale di Napoli, Federica Colucci, ha deciso di disporre nuove indagini in Turchia per cercare di fare luce sul caso. Questo passo arriva dopo una lunga attesa e numerosi tentativi di trovare risposte. La Richiesta di Archiviazione e la Nuova Direzione. Il pubblico ministero Giuseppe Cimmarotta aveva chiesto l’archiviazione del caso, poiché la pista turca era stata già esplorata senza successo e archiviata nel 2011. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Angela Celentano scomparsa nel nulla, la nuova pista accende una speranza: ripartono le indagini

angela celentano, nuove indagini sulla pista turca: il segreto del sacerdote in punto di morte. La scomparsa 29 anni fa

Il gip del tribunale di Napoli, Federica Colucci, ha deciso di disporre nuove indagini in Turchia sulla scomparsa di Angela Celentano, la bimba di cui il 10 agosto 1996 si sono perse le tracce mentre era in gita con la famiglia sul Monte Faito, a Vico Equense, in

