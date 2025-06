Angela Celentano ripartono indagini sulla ‘pista turca’ | Test del dna alla ragazza del video

Nuove speranze si riaccendono nel caso di Angela Celentano, scomparsa ormai oltre trent'anni fa. Le autorità italiane, sotto la guida del giudice Federica Colucci, hanno deciso di riprendere le indagini sulla "pista turca", includendo anche l’esame del DNA sulla ragazza filmata in Turchia. Questa svolta potrebbe rappresentare un passo decisivo verso la verità e il ritrovamento di Angela. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

(Adnkronos) – In merito alla scomparsa di Angela Celentano il giudice punta sull'esame del Dna sulla ragazza filmata in Turchia. Nell'elenco degli accertamenti che il gip del tribunale di Napoli Federica Colucci ha disposto nell'ambito della cosiddetta "pista turca", ci sono anche le nuove indagini per identificare la ragazza ed eseguire il test genetico per .