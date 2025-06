Angela Celentano possibile svolta dalla pista turca | un giudice riapre il caso e chiede il test del Dna per la ragazza che le somiglia tanto

Angela Celentano, dopo l’amara delusione dell’inchiesta messicana, vede una possibile svolta dalla pista turca: un giudice ha riaperto il caso e richiede il test del DNA per la ragazza che le somiglia tanto. A quasi trent’anni dalla scomparsa sul Monte Faito, questa nuova speranza riaccende le speranze di ritrovare la verità su quella drammatica notte del 10 agosto 1996. La strada verso risposte definitive potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

Angela Celentano, dopo l’amara delusione dell’inchiesta messicana, la pista turca riaccende la speranza. A quasi trent’anni da quel tragico 10 agosto 1996, giorno in cui la piccola di appena tre anni, svaniva nel nulla sul Monte Faito, una nuova speranza rinfocola la fiamma della verità. Il giudice per le indagini preliminari (gip) del Tribunale di Napoli, Federica Colucci, ha disposto accertamenti cruciali che potrebbero finalmente diradare le nebbie su uno dei casi di scomparsa più dolorosi e irrisolti d’Italia: il test del Dna su una ragazza ripresa in Turchia. Angela Celentano, a un passo dalla svolta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it