Angela Celentano nuove speranze | la decisione dei giudici sul Dna alla ragazza che le somiglia

dell’esame del DNA sulla ragazza che potrebbe essere Angela. Con questa svolta, il mistero su quella tragica scomparsa potrebbe finalmente trovare una risposta, offrendo un nuovo spiraglio di speranza a una famiglia che attende da anni notizie certe. La vicenda si arricchisce di tensione e di emozione, mentre il futuro di Angela Celentano si fa sempre più incerto eppure carico di possibilità.

A quasi trent’anni da quel tragico giorno sul Monte Faito, quando una bambina di appena tre anni svanì nel nulla durante una gita con la famiglia, un nuovo barlume di speranza si riaccende. Il caso di Angela Celentano, che da decenni commuove e interroga l’Italia, torna a scuotere l’opinione pubblica grazie a una decisione del tribunale di Napoli che riapre le indagini su una delle piste più controverse e affascinanti dell’intera vicenda: quella che porta in Turchia. Il giudice per le indagini preliminari Federica Colucci ha infatti accolto l’istanza presentata dagli avvocati della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino ed Enrica Visconti, e ha disposto nuovi accertamenti, tra cui un test del Dna su una giovane donna ripresa in un video girato nel 2009 sull’isola di Büyükada, a largo di Istanbul. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it