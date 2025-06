Angela Celentano e la pista in Turchia | le novità

Le misteriose sorti di Angela Celentano tornano sotto i riflettori: nuove indagini sono state disposte dal gip del Tribunale di Napoli, Francesca Colucci, sulla scomparsa della piccola avvenuta nel 1996 sul Monte Faito. Dopo decenni di silenzio e ipotesi, l’attenzione si riaccende, portando alla luce possibili sviluppi che potrebbero finalmente fare luce su un caso che ha affascinato e angosciato l’Italia. L’attesa ora si fa più intensa.

Ulteriori indagini sono state disposte dal gip del Tribunale di Napoli Francesca Colucci sulla scomparsa di Angela Celentano, bimba di 3 anni di cui si persero le tracce sul Monte Faito, a Castellammare di Stabia, il 10 agosto 1996. L’ordinanza di ulteriori indagini è stata notificata all’avvocato Luigi Ferrandino, difensore dei genitori di Angela, Catello Celentano e Maria Staiano, all’avvocata Enrica Visconti che difende le sorelle Naomi e Rosa Celentano, e al difensore di Vincenza Trentinella, la donna che nel 2009 ha riferito di una confidenza ricevuta da un parroco, poi deceduto, secondo cui la bimba era stata rapita e portata in Turchia e vivrebbe ancora lì, in un’isola vicino Istanbul, in compagnia di un uomo che la bimba riteneva suo padre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Angela Celentano e la pista in Turchia: le novitĂ

