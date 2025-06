Andor | Diego Luna rivela l’unica cosa che non gli è piaciuta del suo lavoro sul set

Diego Luna, protagonista di Star Wars: Andor, ha svelato un ingrediente inatteso del suo percorso artistico: l’unica cosa che non gli è piaciuta del suo lavoro sul set. Inaspettatamente, l’attore ha condiviso un dettaglio che concerne la differenza tra cinema e televisione, lasciando i fan e gli appassionati di Hollywood curiosi di scoprire cosa si nasconde dietro le quinte di questa avventura. Scopriamo insieme quale aspetto ha meno apprezzato e come questo possa influenzare il suo approccio futuro!

Diego Luna, la star di Star Wars: Andor, ha recentemente condiviso un dettaglio sorprendente riguardo alla sua esperienza sul set della serie Disney+. Nonostante il successo di critica e pubblico di Andor, c'era un aspetto del lavoro televisivo che l'attore non ha apprezzato. Durante la sua partecipazione al podcast Conan O'Brien Needs a Friend, Luna ha evidenziato una differenza chiave tra la produzione cinematografica e quella televisiva. Mentre i film sono concepiti con una chiara struttura (inizio, svolgimento e fine), le serie TV spesso iniziano senza un'idea precisa di come si concluderanno.

