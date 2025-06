Andate a vendere la mozzarella Bertolaso e lo schiaffo ai manager della sanità | devono dare il massimo

In un contesto di tensione e polemiche, le parole di Guido Bertolaso hanno acceso la discussione sulla leadership e la competenza nel settore sanitario. La sua sfida ai manager, invitandoli a “vendere mozzarella” se non sono in grado di gestire, ha scosso l’ambiente politico e sanitario. Ora, il dibattito si intensifica: ma qual è il vero messaggio dietro queste affermazioni? È il momento di riflettere sul valore di un approccio diretto e senza filtri.

Milano – “Se non siete in grado di fare i manager, andate a vendere mozzarella ”. La frase pronunciata la scorsa settimana dall'assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, ha sollevato polemiche e sollecitato oggi un chiarimento in aula in Regione, richiesto dal capogruppo del M5s Nicola Di Marco. Bertolaso ha cosĂŹ preso la parola per ricostruire il senso di quelle parole, rivendicando il proprio approccio diretto e “di spogliatoio”. Il fattore spogliatoio. "Quando si parla chiaro negli spogliatoi - ha esordito Bertolaso che incassato la fiducia di Fontana - si mettono sul tavolo le cose che non vanno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - “Andate a vendere la mozzarella”. Bertolaso e lo schiaffo ai manager della sanitĂ : devono dare il massimo

