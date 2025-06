Ancona capitale europea della formazione in biologia marina | all’Università oltre 80 giovani scienziati da più di 30 Paesi

Ancona si celebra come capitale europea della formazione in biologia marina, grazie all’Università Politecnica delle Marche. Dal 23 al 27 giugno, il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente accoglie oltre 80 giovani scienziati provenienti da più di 30 Paesi, tra cui gli Stati Uniti. Un evento che mette in luce l’eccellenza italiana e l’impegno globale nella tutela e nello studio dei nostri mari. La sfida è aperta: il futuro della biologia marina ha radici qui.

