Anche Miss Italia 2024 alle selezioni per la più bella a Poggio a Caiano

Anche Miss Italia 2024 si prepara a conquistare Poggio a Caiano! L'evento, in programma giovedì 26 giugno alle 21:30 in via Garibaldi, promette emozioni e glamour. Con la madrina d’eccezione, la recente Miss Italia Ofelia Passaponti, questa serata indimenticabile vedrà l’elezione della nuova Miss Poggio a Caiano 2025. Un’occasione imperdibile per scoprire il talento e la bellezza del nostro territorio: non mancate!

POGGIO A CAIANO – Sarà presente come madrina anche la Miss Italia in carica, la senese Ofelia Passaponti che lo scorso a settembre a Porto San Giorgio nelle Marche ha riportato nel Granducato la fascia di bellezza più ambita. Giovedì (26 giugno) con inizio alle 21,30 viene eletta la nuova Miss Poggio a Caiano 2025. L’appuntamento è in programma in via Garibaldi, nel centro di Poggio a Caiano, a ingresso gratuito. A contendersi il prestigioso titolo saranno una ventina di ragazze che arrivano da ogni parte della nostra regione e sono state selezionate dall’agenzia Syriostar che è concessionaria di Miss Italia per la Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

