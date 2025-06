Anche Bergamo nella morsa del caldo africano | punte di 38°C Temporali sulle Orobie

Bergamo si trova nella stretta del caldo africano, con temperature che sfiorano i 38 gradi e temporali che si scatenano sulle Orobie. Un’ondata di calore intenso e umidità elevata sta mettendo alla prova la città e le sue valli. Tra giovedì e l’inizio della prossima settimana, rovesci e temporali colpiranno le montagne, mentre le notti tropicali preoccupano le autorità . È fondamentale restare informati e proteggersi adeguatamente.

LE PREVISIONI. Caldo intenso e umidità elevata in pianura, rovesci e temporali attesi in montagna tra giovedì e l’inizio della prossima settimana. Notti tropicali nei centri urbani e allerta per la popolazione più fragile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Anche Bergamo nella morsa del caldo africano: punte di 38°C. Temporali sulle Orobie

In questa notizia si parla di: caldo - temporali - bergamo - morsa

Meteo, Italia nella morsa del caldo africano: previsti improvvisi temporali e grandinate - L'Italia si trova nel cuore di un'estate rovente, con il caldo africano che fa sul serio! Ma attenzione: improvvisi temporali e grandinate potrebbero stravolgere la situazione.

Anche Bergamo nella morsa del caldo africano: punte di 38°C. Temporali sulle Orobie; Como nella morsa del caldo: picchi fino a 38° e qualche temporale; Bergamo nella morsa del caldo. Si toccheranno anche i 37 gradi - Video.

Anche Bergamo nella morsa del caldo africano: punte di 38°C. Temporali sulle Orobie - Nelle aree urbane come Bergamo città, Dalmine, Treviglio e Seriate, l’afa sarà particolarmente marcata, con notti tropicali in cui le temperature minime non scenderanno sotto i 22- Si legge su ecodibergamo.it

Caldo in arrivo, l’Italia nella morsa dell’anticiclone africano da giovedì. Afa e notti tropicali: la mappa - Le temperature subiranno un’impennata con picchi rilevanti non solo al Sud e nelle isole maggiori, ma anche nella Pianura Padana. msn.com scrive