Anagni nell' ex polveriera un mega impianto fotovoltaico un data center ed un policlinico universitario

Ieri ad Anagni si è scritta una pagina importante: in aula consiliare è stato approvato il progetto che trasformerà l'ex Polveriera in un polo di innovazione e sostenibilità. Un'area strategica, a ridosso dell'autostrada e della stazione ferroviaria, pronta ad ospitare un impianto fotovoltaico di grande impatto, un data center all'avanguardia e un policlinico universitario. Una visione ambiziosa che promette di cambiare il volto della città e di aprire nuove prospettive per il futuro.

Un giornata per certi versi storica quella vissuta ieri in aula consiliare ad Anagni dove è stato approvato il progetto che prevede le linee guida per la nuova area dell'Ex Polveriera. L'immenso spazio a ridosso dell'autostrada e della stazione ferroviaria dove verrà costruito un mega impianto.

