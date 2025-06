Ambientata nel Sud della Francia la fiction ha per protagonista un detective diviso fra il lavoro e la crescita dei nipotini

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna su Rai 1 alle 21.30 Simon Coleman, la serie tv ambientata tra le affascinanti atmosfere del Sud della Francia. Un mix avvincente di poliziesco e comedy, con Jean Michel Tinivelli nei panni di un detective diviso tra indagini intricate e la crescita dei nipotini. Non perdete i prossimi episodi, pronti a regalarvi emozioni e sorrisi in un contesto da sogno. La vostra serata è già programmata!

D opo il successo dello scorso anno, ritorna in prima tv su Rai 1 alle 21.30 Simon Coleman. A metĂ fra poliziesco e comedy, è una serie tv ambientata nelle suggestive location del Sud della Francia e ha per protagonista il detective omonimo, interpretato da Jean Michel Tinivelli. I prossimi due martedì andranno in onda i prossimi episodi: due a serata, proprio come stasera. Film e serie tv su Netflix: cosa vedere a giugno 2025 X Leggi anche › Su Rai 1 “Simon Coleman”, la serie tv franco-belga che mescola poliziesco e humor Simon Coleman, la trama della serie tv su Rai 1. Simon Coleman (Jean-Michel Tinivelli) è un detective di Parigi  che, appena conclusa una pericolosa missione sotto copertura, apprende della morte improvvisa della sorella (Sara Mortensen) e del cognato. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ambientata nel Sud della Francia, la fiction ha per protagonista un detective diviso fra il lavoro e la crescita dei nipotini

In questa notizia si parla di: ambientata - francia - protagonista - detective

Apple TV ripropone il dramma criminale successivo a True Detective 2 con un protagonista - innovativo tentativo di innovare il genere, promette di catturare l’attenzione degli appassionati con storie avvincenti e personaggi complessi.

Arriva oggi in libreria «1991» di Franck Thilliez, il volume che inaugura la serie con il detective Franck Sharko come protagonista, un’avventura inedita nei bassifondi parigini con la quale il maestro del thriller francese tocca uno dei suoi picchi più alti. Ambient Vai su X

Dal 6 giugno è in edicola l’undicesima uscita della collezione Classici della Letteratura Disney! PAPEROPOLI LIBERATA. Prendendo spunto dal poema epico di Torquato Tasso, questa avvincente trama è ambientata in una Paperopoli presa d’assalto della te Vai su Facebook

Morgane Detective Geniale stagione 4: cast, anticipazioni e ultime news della serie in onda su Rai 1; Questa sera su Rai 1 torna Simon Coleman, serie francese con un irresistibile detective; Thriller e humor , ecco Simon Coleman.

Jodie Foster torna alle serie tv, sarà protagonista di “True Detective 4” - È proprio in questa occasione che le arriva la sua prima candidatura all’Oscar come Miglior attrice non protagonista ... Secondo iodonna.it

True Detective 4: Jodie Foster protagonista dei nuovi episodi - L'attrice Jodie Foster sarà una delle protagoniste di True Detective 4, la nuova stagione della serie antologica targata HBO. movieplayer.it scrive