Amazon in UK 4 mila posti di lavoro | investimento da 40 miliardi di sterline in tre anni

Amazon investe 40 miliardi di sterline nel Regno Unito nei prossimi tre anni, creando oltre 4.000 nuovi posti di lavoro e potenziando le strutture di distribuzione e consegna. Un impegno che promette di rivoluzionare il panorama logistico britannico e offrire opportunità senza precedenti. Questa strategia di espansione rappresenta un passo deciso verso un futuro più dinamico e innovativo per il paese.

Amazon investirà 40 miliardi di sterline nel Regno Unito nell’arco dei prossimi tre anni. La società di Jeff Bezos lo ha annunciato in una nota in cui si parla della creazione di quattro nuovi centri di distribuzione e stazioni di consegna in tutto il Paese. Saranno anche ammodernate le strutture esistenti. Molte di queste saranno ingrandite e porteranno all’impiego di una manodopera superiore al numero attuale. Si parla di almeno 4 mila posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, la maggior parte fuori Londra e nel Sud-Est del Regno Unito. L’impegno è di creare almeno duemila posti a Hull e altrettanti a Northampton. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Amazon, in UK 4 mila posti di lavoro: investimento da 40 miliardi di sterline in tre anni

