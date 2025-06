Amazfit lancia in Italia Balance 2 e il cinturino senza schermo Helio Strap

Amazfit rivoluziona il mondo del fitness in Italia con il lancio di Balance 2 e Helio Strap, il cinturino smart senza schermo. Questi dispositivi offrono funzionalità avanzate come il supporto a 170 sport diversi, mappe integrate e un monitoraggio dettagliato del recupero post-allenamento. Il nuovo Helio Strap, inoltre, permette di tenere sotto controllo l’energia residua in tempo reale. Scopri come migliorare il tuo stile di vita attivo con queste innovazioni sorprendenti.

