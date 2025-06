Amanda Bynes | Userò Ozempic per perdere 20 chili e venire meglio nelle foto dei paparazzi

Amanda Bynes ha condiviso sui social di voler perdere 20 chili utilizzando Ozempic, un farmaco antidiabetico diventato popolare anche per il dimagrimento rapido. La scelta ha generato preoccupazioni tra i fan, considerando il passato travagliato dell’attrice con dipendenze e disturbi alimentari. Un tema delicato che apre riflessioni sul percorso verso l’accettazione e la salute mentale, fondamentali in un mondo ossessionato dall’immagine. Continua a leggere.

Amanda Bynes ha annunciato via social di voler perdere 20 chili grazie all’Ozempic, farmaco antidiabetico usato ormai anche per il dimagrimento rapido. Un messaggio che ha fatto scattare l’allarme tra i fan, soprattutto alla luce del suo passato fatto di dipendenze, disturbi alimentari e problemi di salute mentale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

