Alvaro Vitali quell’ultimo dolore Il tradimento della moglie | ecco con chi lo aveva rivelato lui

Alvaro Vitali, il celebre volto di Pierino e icona della commedia sexy all’italiana, ci ha lasciato all’età di 75 anni. Ricoverato per una broncopolmonite ricorrente, il suo sorriso ha illuminato intere generazioni, ma negli ultimi mesi aveva affrontato momenti difficili anche a causa di un doloroso tradimento familiare. Con lui se ne va un pezzo di storia del cinema italiano, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha amato.

È morto Alvaro Vitali, il volto più amato della commedia sexy all'italiana, l'attore che aveva fatto ridere intere generazioni con il personaggio di Pierino, ma che negli ultimi mesi aveva smesso di farlo anche con se stesso. A 75 anni, ricoverato da due settimane in un ospedale romano per una broncopolmonite recidiva, Alvaro si è spento nel tardo pomeriggio del 24 giugno. Accanto a lui non c'era più quella donna che aveva condiviso con lui 27 anni di vita e spettacoli, Stefania Corona, che aveva scelto un'altra strada, e un altro uomo. Il vero dolore, per Vitali, non era solo fisico. Era sentirsi tradito.

“È vero che ho un altro uomo, l’aveva chiamato mio marito per aiutarci come coppia. Ora viviamo nella stessa casa tutti e tre”: le parole di Stefania Corona su Alvaro Vitali - Stefania Corona, in una svolta sorprendente, decide di rivoluzionare la sua vita, dichiarando di voler mettere al primo posto se stessa.

