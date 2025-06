Alvaro Vitali morto Lino Banfi | Sono stravolto addolorato dalle polemiche Non l’ho abbandonato

La scomparsa di Alvaro Vitali ha scioccato il mondo dello spettacolo, lasciando molti sgomenti e profondamente addolorati. Ricordiamo con affetto le loro esilaranti collaborazioni negli anni '70 e '80, simbolo di un’epoca d’oro della commedia sexy italiana. Lino Banfi, ancora incredulo, ha voluto esprimere il suo cordoglio, sottolineando che la loro amicizia e la loro carriera continueranno a vivere nei ricordi di tutti. Un tributo sincero a un attore indimenticabile.

In molti ricordano ancora una polemica tra i due attori che hanno fatto la storia delle commedie sexy degli anni passati, per poi separarsi e affrontare la carriera su binari molto diversi. “Sono stravolto da questa notizia repentina e inaspettata”. Risponde così all’Adnkronos Lino Banfi, commentando la morte di Alvaro Vitali venuto a mancare oggi a Roma. Banfi, che con Alvaro Vitali fece spesso coppia in tanti film della commedia sexy all’italiana (da ‘L’insegnante balla..con tutta la classe’ del 1979 a ‘La ripetente fa l’occhietto al preside’ del 1980, solo per fare qualche esempio) dando vita ad un duo comico molto amato, è molto addolorato: “Alvaro aveva solo 75 anni, non era in un’età per morire, almeno nei parametri di oggi”, scandisce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it