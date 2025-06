Alvaro Vitali morto da Fellini a Pierino la carriera dell’attore protagonista assoluto della commedia sexy

Alvaro Vitali, icona indimenticabile della commedia sexy all’italiana e protagonista di Pierino, ci lascia a 75 anni. Scoperto da Federico Fellini e volto di un’epoca, la sua carriera ha attraversato decenni, regalando risate e ricordi indelebili. La sua presenza sul grande schermo resterà scolpita nella memoria collettiva, un simbolo di leggerezza e comicità pura. Vitali ci ha lasciato, ma il suo talento vivrà per sempre nei cuori degli appassionati.

Per tutti era Pierino e probabilmente lo rimarrà per sempre. Perché Alvaro Vitali, 75 anni, protagonista assoluto dei film della commedia sexy all’italiana, è morto. L’annuncio è stato dato dal Tg1. L’attore, che nell’immaginario collettivo è stato protagonista di una categoria di film non propriamente autoriali, era stato scoperto da Federico Fellini, che lo fece esordire nel cinema con una piccola parte in “Fellini Satyricon” nel 1969. Vitali era nato a Roma il 3 febbraio 1950 e quel filone della commedia sexy all’italiana gli aveva dato successo e anche denaro “fino a 90 milioni a film”. Soldi anche sperperati secondo quanto dichiarato in alcune interviste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it