Alvaro Vitali l' ultimo clamoroso sfogo prima della morte | Vivo con 1.300 euro

Alvaro Vitali, iconico "Pierino" e volto indimenticabile del cinema degli anni '70 e '80, ci lascia a 75 anni dopo una vita di successi e difficoltà. Romano di origini umili, la sua carriera brillò grazie al talento riconosciuto da grandi registi come Fellini. Prima della sua scomparsa, aveva condiviso un ultimo sfogo toccante sulla sua condizione economica: viveva con soli 1300 euro. La sua storia e il suo addio rimarranno impressi nella memoria di tutti gli appassionati.

È morto nel pomeriggio a Roma l'attore Alvaro Vitali, mitico " Pierino " in tanti film di successo tra gli anni '70 e primi anni '80. Aveva 75 anni, ed era reduce da un ricovero per problemi polmonari. Romano, classe 1950, Vitali veniva da una famiglia semplice, ed aveva lasciato gli studi dopo la terza media. Giovanissimo, fa l'incontro che gli cambia la vita: Federico Fellini lo nota e lo fa esordire con un piccolo ruolo in 'Satyricon'. Lavora ancora con il maestro riminese ne 'I clowns' (1971), 'Roma' (1972) e 'Amarcord' (1974, che vince l'Oscar. Ma la fama di Alvaro Vitali esplode con la commedia sexy all'italiana: film pruriginosi, comici, che fanno il pieno di incassi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alvaro Vitali, l'ultimo clamoroso sfogo prima della morte: "Vivo con 1.300 euro"

Addio ad Alvaro Vitali: il cinema italiano piange il suo Pierino. - Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di Alvaro Vitali, il celebre Pierino che ha conquistato generazioni con la sua comicità unica.

È morto a Roma nel tardo pomeriggio #AlvaroVitali, attore e comico italiano amatissimo per il personaggio di Pierino Vai su Facebook

