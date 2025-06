Alvaro Vitali l’ex moglie shock | Ecco cosa ha fatto subito prima di morire Tremendo

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Alvaro Vitali, icona della commedia all’italiana. La notizia ha sconvolto fan e colleghi, ma ciò che emerge è il gesto incredibile dell’attore prima di lasciarci: un atto di straordinaria determinazione e desiderio di libertà. Scopriamo gli ultimi attimi di Vitali e il motivo dietro questa decisione drammatica, un finale che lascia senza parole.

Lutto nel mondo dello spettacolo: martedì 24 giugno 2025, a Roma, si è spento Alvaro Vitali, attore simbolo della commedia all’italiana, all’età di 75 anni. Era stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva, come ha rivelato l’ex moglie Stefania Corona durante la trasmissione La Volta Buona, in onda su Rai1. « Stamattina mi ha chiamato e mi ha detto: “Ho firmato le dimissioni e me ne sono andato dall’ospedale”. Lui è sempre stato così», ha raccontato Corona. Secondo quanto riferito dalla donna, Vitali avrebbe lasciato il reparto di sua iniziativa, stanco della degenza e desideroso di tornare a casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Alvaro Vitali, l’ex moglie shock: “Ecco cosa ha fatto subito prima di morire”. Tremendo

In questa notizia si parla di: alvaro - vitali - moglie - shock

Alvaro Vitali mollato dalla moglie: "Cos'è diventato oggi", parole pesanti - Alvaro Vitali, icona delle commedie sexy italiane, ha visto la sua lunga storia d'amore con Stefania Corona giungere al termine dopo 27 anni.

Alvaro Vitali se n’è andato. 75 anni. Se chiudiamo gli occhi, quel volto torna subito davanti a noi. Perché era più di un attore, era parte dei nostri ricordi, delle nostre case, delle nostre risate. Oggi resta un vuoto, ma anche l’eredità più bella: il dono di averci reg Vai su Facebook

Morto Alvaro Vitali, l'attore di Pierino aveva 75 anni: l'ultimo messaggio alla ex compagna e il tradimento; Torna con me, No grazie: l'ultimo botta e risposta tra Alvaro Vitale e l'ex moglie; Processo Maradona, gli avvocati mostrano il video choc dell'autopsia: «In corpo 4 litri di liquido, la morte e.

“Me lo ha detto prima di morire” Alvaro Vitali, l’ex moglie rompe il silenzio e rivela qual è stato l’ultimo messaggio dell’attore - Ricordiamo Alvaro Vitali, l'iconico attore comico scomparso a 75 anni. Secondo bigodino.it

Alvaro Vitali morto, l'ex moglie Stefania Corona: «Ha firmato le dimissioni e se n'è andato dall’ospedale, poi mi ha scritto per riprovarci» - Lutto nel mondo dello spettacolo: martedì 24 giugno 2025, a Roma, si è spento Alvaro Vitali all’età di 75 anni. Scrive msn.com