Alvaro Vitali il no dell’ex a La volta buona poche ore prima della morte e il retroscena sul ricovero

Alvaro Vitali, il simpatico attore amatissimo, ci ha lasciato poche ore fa, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi fan. La sua ex moglie, Stefania Corona, ha condiviso emozionanti ricordi e il forte legame che ancora li univa, rivelando dettagli intimi sul suo ricovero e l’ultimo addio. Poche ore prima della sua scomparsa, il suo “no” all’ex e il retroscena sul ricovero ci fanno riflettere sulla fragilità della vita e sull’amore che ancora li univa.

Il racconto di Stefania Corona: ‘Gli sono stata accanto fino all’ultimo’. Poche ore prima della morte di Alvaro Vitali, l’ex moglie Stefania Corona aveva rilasciato una commossa intervista a La Volta Buona, nella quale aveva parlato del ricovero dell’attore e del legame profondo che ancora li univa. “Alvaro era ricoverato per una broncopolmonite recidiva, l’aveva già avuta a febbraio” – aveva raccontato. Corona aveva spiegato di essergli rimasta accanto in ospedale, senza esitazione, con il rispetto che si riserva a un amico o a un amore importante: “Lo si fa per un amico, per tuo marito. Lui mi ha ringraziato, ma non doveva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Alvaro Vitali, il no dell’ex a La volta buona poche ore prima della morte e il retroscena sul ricovero

In questa notizia si parla di: alvaro - vitali - volta - buona

La Volta Buona, la moglie di Alvaro Vitali gela Balivo: "Mi dà fastidio" - Stefania Corona, ex moglie di Alvaro Vitali, ospite a La Volta Buona con Caterina Balivo, ha condiviso dettagli sulla fine del loro matrimonio.

Translate postTensione dalle parti de #lavoltabuona. Il profilo del programma ha cancellato la clip della puntata di oggi nella quale si parlava di Alvaro Vitali con la moglie. Decisivi, forse, i numerosi insulti che erano comparsi a commento. Domani comprensibi Vai su X

«Io e lui viviamo ancora nella stessa casa». Stefania Corona rompe il silenzio su La Volta Buona e mette i punti sulle “i” riguardo alla fine della sua lunga storia con Alvaro Vitali. Dopo 27 anni insieme, le loro strade si sono divise, ma non per i motivi che sono Vai su Facebook

Stefania Corona: «Alvaro Vitali? È un attore, gli servo solo per comodità. I suoi figli non hanno voluto che i; Torna con me, No grazie: l'ultimo botta e risposta tra Alvaro Vitale e l'ex moglie; Stefania Corona: Alvaro Vitali vuole riprovarci con me per comodità. Ero con lui quando è stato ricoverato.

Stefania Corona: “Alvaro Vitali vuole riprovarci con me per comodità. Ero con lui quando è stato ricoverato” - Ospite de La Volta Buona in onda martedì 24 giugno, Stefania Corona ha risposto alla lettera del suo ex Alvaro Vitali con cui le chiedeva di tornare insieme ... fanpage.it scrive

La morte di Alvaro Vitali all’improvviso: la broncopolmonite, il ricovero e le dimissioni contro il parere dei medici - Lo dimostra l’ultima intervista rilasciata dalla moglie Stefania Corona, in tv su Rai1 per parlare ... Come scrive fanpage.it