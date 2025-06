Alvaro Vitali il messaggio di Lino Banfi | Strade diverse ma sempre amico – Video

Lino Banfi rende omaggio ad Alvaro Vitali, scomparso a 75 anni, con parole piene di affetto e rispetto. Nonostante le strade della vita li abbiano portati in direzioni diverse, il loro legame di amicizia rimane intatto. Un ricordo che dimostra come, anche nelle divergenze, l’amicizia sincera possa prevalere. La loro storia è un esempio di come i rapporti umani possano attraversare le sfide senza perdere la loro autenticità .

(Adnkronos) – "Tutto si può dire di me, ma non che non sono altruista o amico di tutti. Figuriamoci di Alvaro. Sono capitate due strade diverse". Lino Banfi ricorda Alvaro Vitali, morto all'etĂ di 75 anni, con un messaggio sui social. L'attore pugliese si sofferma anche sulle dichiarazioni rese in passato da Vitali, che si . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

