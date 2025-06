Alvaro Vitali è morto a Roma | il cinema piange l' amato Pierino

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Alvaro Vitali, l’indimenticabile Pierino, che ci ha regalato sorrisi e momenti di leggerezza. Nato il 3 febbraio 1950, Vitali lascia un’impronta indelebile nel cinema italiano grazie alla sua comicità unica e ai ruoli che hanno fatto sognare generazioni. Il suo addio, avvenuto a Roma, segna la fine di un’epoca. La sua memoria continuerà a vivere nei cuori di tutti noi.

È morto a Roma nel tardo pomeriggio Alvaro Vitali, attore e comico italiano amatissimo per il personaggio di Pierino e per i tanti ruoli nei film del filone della commedia sexy all'italiana. Nato il 3 febbraio 1950, Vitali era stato ricoverato due settimane fa «per una broncopolmonite recidiva», come aveva dichiarato l'ex moglie Stefania Corona in un'intervista ai media di qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Iltempo.it