Alvaro Vitali è morto a Roma a 75 anni | il cinema piange l' amato Pierino

Addio ad Alvaro Vitali, il celebre Pierino che ha fatto sorridere generazioni con la sua comicità irriverente. A 75 anni, l’attore e comico italiano lascia un vuoto profondo nel cuore del cinema e dei suoi fan. Dopo settimane di sofferenza, Vitali si è spento a Roma, portando con sé un’eredità di risate e personaggi indimenticabili. Il mondo dello spettacolo piange oggi uno dei suoi più amati interpreti.

È morto a Roma nel tardo pomeriggio Alvaro Vitali, attore e comico italiano amatissimo per il personaggio di Pierino e per i tanti ruoli nei film del filone della commedia sexy all'italiana. Nato il 3 febbraio 1950, Vitali era stato ricoverato due settimane fa «per una broncopolmonite recidiva», come aveva dichiarato l'ex moglie Stefania Corona in un'intervista ai media di qualche giorno fa.