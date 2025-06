Alta cucina e solidarietà all' acetaia Giusti con la serata Balsamico tra le stelle

Preparati a vivere un’esperienza unica sotto le stelle: il 7 luglio all’Acetaia Giusti si terrà una serata di alta cucina e solidarietà, in collaborazione con ItaliaSquisita. Tra botti secolari e ambienti suggestivi, oltre 20 chef stellati e maestri dell’arte culinaria si uniranno per deliziare i palati e sostenere cause nobili, dimostrando che eccellenza gastronomica e cuore generoso possono regalare emozioni indimenticabili. Non perdere questa straordinaria occasione di gusto e solidarietà.

