Alonso gaffe social contro la Juventus | Chi non salta è…

Fernando Alonso finisce nella bufera social dopo un episodio imbarazzante legato alla Juventus. L’ex pilota Ferrari, ignaro forse degli effetti di un semplice video, si è ritrovato al centro di discussioni accese online. In un’epoca in cui ogni post può diventare virale in un attimo, anche le star più grandi devono scegliere con attenzione le parole e le immagini da condividere. Seguite le nostre dirette per scoprire cosa è successo e come si evolverà questa vicenda.

L’ex pilota Ferrari Fernando Alonso ha postato un video sui social con una canzone in sottofondo, alla quale, però, non deve aver prestato molta attenzione inizialmente. I social, si sa, meritano sempre molta attenzione, perché quando si pubblica un post, anche solo per pochi minuti, questo può essere visto da milioni di persone. E lo sa bene, da ieri un po’ di più, Fernando Alonso. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: alonso - social - gaffe - juventus

Alonso, gaffe sui social contro la Juventus: “Chi non salta…” - Fernando Alonso si è reso protagonista di una gaffe sui social, scatenando commenti e ironie tra i tifosi.

| Clicca Mi piace! Alonso, gaffe sui social contro la Juventus: “Chi non salta…”: #ILMONITO (#Adnkronos) – Piccola gaffe sui social per Fernando Alonso. L'ex pilota della Ferrari, oggi in Formula 1 con l'Aston Martin, L'articolo Alonso, gaffe sui social contro la J Vai su Facebook

#Alonso, che gaffe: sbaglia la canzone sui social e mette il coro contro la #Juventus Vai su X

Alonso, gaffe social contro la Juve. Cos'è successo; Alonso, gaffe sui social contro la Juventus: “Chi non salta…”; Alonso, gaffe sui social contro la Juventus: “Chi non salta…”.

Alonso, gaffe sui social contro la Juventus: "Chi non salta..." - L'ex pilota della Ferrari, oggi in Formula 1 con l'Aston Martin, ha pubblicato poche ore fa un video sui social, corredando il tutto con una ... Segnala msn.com

Alonso, che gaffe: sbaglia la canzone sui social e mette il coro contro la Juventus - Il pilota spagnolo ha postato nelle proprie storie una canzone utilizzati dai tifosi avversari per sfottere i bianconeri ... Secondo corrieredellosport.it