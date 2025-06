Alluvione improvvisa fa crollare un ponte | il tir rimane a penzoloni sul vuoto

Un’improvvisa alluvione ha messo in ginocchio la provincia di Guizhou, lasciando dietro di sé devastazioni e paure. Un ponte crollato e un tir sospeso nel vuoto sono solo alcune delle immagini più drammatiche di questa calamità naturale che ha costretto migliaia di abitanti a lasciare le proprie case. La forza della natura si è scagliata con furia, ma ora l’intera comunità si prepara a ricostruire e a riprendere il cammino.

Una violenta alluvione si è abbattuta oggi 24 giugno sulla provincia cinese di Guizhou, causando gravissimi danni. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, diversi fiumi hanno rotto gli argini a causa delle alluvioni, spingendo la popolazione a evacuare. Almeno due città, Congjiang e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Alluvione improvvisa fa crollare un ponte: il tir rimane a penzoloni sul vuoto

In questa notizia si parla di: alluvione - improvvisa - crollare - ponte

Alluvione improvvisa, morti e dispersi: il bilancio è spaventoso, una città intera sott’acqua - Un dramma che scuote le coscienze: un’alluvione improvvisa ha trasformato una città in un mare di distruzione, con un bilancio agghiacciante di oltre 115 vittime.

Alluvione improvvisa fa crollare un ponte: il tir rimane a penzoloni sul vuoto; Valdagno: il video della voragine che ha risucchiato padre e figlio; Migliaia di sfollati in Emilia-Romagna, un morto a Pianoro. Allerta arancione: voragine in Calabria - Aggiornamento del 21 Ottobre delle ore 17:43.

Cina, crolla ponte per frana: camion rimane in bilico - Un video sui social media ha mostrato il momento in cui la cabina di un camion da carico, con l'autista all'interno, è stata vista penzolare sul bordo di un ponte stradale crollato nel Guizhou, in Cin ... Da tg24.sky.it

Alluvione, ricostruito il ponte crollato a Cingoli. Le tre famiglie evacuate tornano a casa - Ricostruito e tornato in funzione il ponte in località Lamaticci, che era stato danneggiato dall’alluvione del 15 settembre dello scorso anno. Scrive corriereadriatico.it