Allerta sicurezza a Venezia Jeff Bezos rinuncia ai maxi yacht per le sue nozze

Venezia, una città fragile e affascinante, si trova al centro di un vortice di notizie che attirano l’attenzione mondiale. Jeff Bezos, rinunciando ai suoi lussuosi maxi yacht, ha scelto di ripensare alla celebrazione delle sue nozze, rispondendo alle crescenti proteste dei residenti e agli eventi internazionali. Un esempio di come il contesto globale influenzi anche i momenti più personali e di grande impatto pubblico.

Il fondatore di Amazon e la sua futura moglie Lauren Sanzhez hanno cambiato il luogo della festa dopo le proteste dei residenti. L'escalation in Medioriente, poi, ha complicato ulteriormente i piani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Allerta sicurezza a Venezia, Jeff Bezos rinuncia ai maxi yacht per le sue nozze

I veneziani in protesta contro le nozze milionarie di Jeff Bezos che blindano la città. Sindaco e governatore Zaia critici con i manifestanti, pronti ad accogliere le nozze vip Vai su Facebook

