Allerta ondate di calore a Venezia e Verona temperature fino a 38 gradi ma giovedì torna il maltempo Le previsioni

della settimana, quando Venezia e Verona si preparano ad affrontare un’ondata di calore con temperature che raggiungono i 38 gradi, per poi essere travolti da improvvisi temporali e maltempo. Questa sequenza di eventi climatici ci ricorda quanto il meteo possa sorprenderci: resta sintonizzato per scoprire come affrontare al meglio questa fase di cambiamenti repentini.

Dopo un inizio settimana di sole e caldo (anzi, caldissimo), è tempo di riaprire gli ombrelli. Le previsioni meteo di questa settimana mostrano un brusco cambio tra i primi giorni e la parte. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Allerta ondate di calore a Venezia e Verona, temperature fino a 38 gradi ma giovedì torna il maltempo. Le previsioni

In questa notizia si parla di: previsioni - allerta - ondate - calore

2025: Anticiclone in Italia porta pre-allerta 1 in 9 città per ondate di calore - Nel 2025, un anticiclone in Italia fa suonare il campanello d’allerta: nove città si preparano a fronteggiare ondate di calore.

Meteo. Allerta per le Ondate di calore https://ilpuntosociale.it/index.php/attualita/4056-meteo-allerta-per-le-ondate-di-calore… Vai su X

Sabato 21 giugno nuove ondate di calore su Napoli e Campania, con temperature fino a 34 gradi ed allerta gialla. Domenica 22 giugno, lieve calo Vai su Facebook

Pluto, la morsa del caldo stringe l'Italia. Oggi allerta arancione in 6 città; Ondata di super caldo in Lombardia: allerta arancione a Brescia e Milano; Allerta ondate di calore a Venezia e Verona, temperature fino a 38 gradi ma giovedì torna il maltempo. Le prev.

Meteo, previsioni: nuova ondata di caldo sull'Italia, temperature in salita fino a 40 gradi - Salgono le temperature in Italia con l'arrivo della seconda ondata di calore dell'estate 2025: si sfiorano i 40°! Lo riporta meteo.it

Ondata di super caldo in Lombardia: allerta arancione a Brescia e Milano - Nei prossimi giorni previste temperature bollenti di giorno ma anche di notte con l’afa che aumenterà i disagi sulla pianura padana ... Da ilgiorno.it