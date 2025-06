Allerta ondata di calore | bollino rosso a Novara

Novara si prepara a vivere una settimana rovente, con temperature che raggiungeranno il bollino rosso. L’anticiclone africano sta facendo impennare il termometro, portando afa e caldo insopportabile, specialmente in pianura. Arpa ha emesso un’allerta, soprattutto per mercoledì 25, quando le temperature massime saranno al culmine. È fondamentale adottare tutte le precauzioni per affrontare al meglio questa ondata di calore eccezionale. Restate aggiornati e proteggetevi dal sole cocente.

🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Allerta ondata di calore: bollino rosso a Novara

