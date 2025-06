Allerta attentati chi è il responsabile dell’antiterrorismo Usa | la folle scelta di Donald Trump

In un'epoca in cui la sicurezza mondiale è fragile, la recente decisione di Donald Trump di affidare uno dei dossier più delicati a Thomas Fugate, un giovane senza esperienza nel settore antiterrorismo, solleva forti preoccupazioni. Se pensavate di poter dormire sonni tranquilli, questa scelta potrebbe farvi cambiare idea, rivelando come l’America di oggi punti più alla fedeltà che alle competenze. La questione mette in luce un panorama politico e sicurezza sempre più complesso e imprevedibile.

Se qualcuno, in queste ore di allerta terrorismo ai massimi livelli, pensa di dormire sonni tranquilli, forse cambierebbe idea sapendo a chi è stato consegnato uno dei dossier più delicati della sicurezza americana: un ragazzo di 22 anni, Thomas Fugate, curriculum da ex imbustatore al supermercato e zero ore di esperienza sul campo. Ma, si sa, nell'America di Donald Trump conta di più la fedeltà al leader che un decennio tra analisti e rapporti classificati. Carriera lampo, dal cappellino Maga alla scrivania del CP3. Fugate è il protagonista di questa favola surreale a stelle e strisce. Laurea in studi politici, massimo dei voti, cappellino rosso Maga fin dall'adolescenza e selfie da attivista sorridente sotto i palchi di Trump.

