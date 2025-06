Allenamento Juve continua la preparazione in vista del Manchester City | ecco su cosa ha lavorato Tudor Il recap

La Juventus prosegue con determinazione la sua preparazione in vista della sfida contro il Manchester City, concentrandosi su allenamenti intensi e strategie mirate. Tudur e il suo staff hanno lavorato duramente oggi per affinare ogni dettaglio, avvicinando ancora di più i bianconeri alla grande sfida internazionale. La vigilia si avvicina: ecco cosa bolle in pentola per una Juventus pronta a sorprendere.

Continua la preparazione in Florida da parte dei bianconeri, al lavoro in vista del terzo match del girone G del FIFA Club World Cup che vedrà la Juventus – qualificata agli ottavi di finale della competizione – affrontare il Manchester City nella partita in programma giovedì 26 giugno nel primo pomeriggio a Orlando, alle ore 21:00 italiane. Nella mattinata americana la squadra diretta da Igor Tudor si è concentrata sul lavoro atletico, passando poi a quello in palestra.

