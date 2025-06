Allegro Marcianise in Jazz | appuntamento il 1° luglio con Enrico Fagnoni e il suo pianoforte

Preparati a vivere un’esperienza musicale indimenticabile a Marcianise! Il 1° luglio, alle ore 20:30, il palco della XVI edizione di “Allegro, Marcianise in Jazz” si illuminerà con il talento straordinario di Enrico Fagnoni, l’ex enfant prodige del pianoforte. Sul palco del Palazzo della Cultura, in via Duomo 9, si terrà “Virtuoso Piano…Forte”, un concerto che promette emozioni e virtuosismi senza precedenti. Non mancare a questa serata unica nel suo genere!

