Allegri ha le idee chiarissime | Saelemaekers resta con me al Milan

Allegri ha le idee chiarissime e la sua determinazione trasmette fiducia ai tifosi del Milan. Durante una vacanza in Sardegna, il tecnico ha ribadito che Saelemaekers resterà in rossonero, rafforzando il legame tra giocatore e club. Un messaggio di stabilità e ambizione che infonde speranza in vista della nuova stagione, dimostrando come la chiarezza e la convinzione siano le vere armi per affrontare le sfide future.

Durante la sua vacanza in Sardegna, Massimiliano Allegri ha risposto ad alcuni tifosi della Roma che Saelemaekers resta con lui al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri ha le idee chiarissime: “Saelemaekers resta con me al Milan”

Roma rassegnata, Saelemaekers resta al Milan: nuovo ruolo con Allegri - Roma rassegnata, Saelemaekers resta al Milan con un nuovo ruolo sotto la guida di Allegri. Mentre il settlement agreement con la UEFA pende come una spada di Damocle sulla Capitale, i giallorossi si preparano a muoversi sul mercato, con importanti uscite come Le Fée, Dahl e Zalewski.

PARLA SAELEMAEKERS Alexis Saelemaekers, dal ritiro del Belgio, ha parlato così in conferenza stampa: "Il mio prestito alla Roma è terminato. Non ho ancora avuto contatti con Massimiliano Allegri, ma restare al Milan è un'opzione".

Allegri Milan, il retroscena dalla Sardegna indirizza il futuro - Allegri Milan, clamoroso retroscena dalla Sardegna: il tecnico rossonero ha confermato ad alcuni tifosi della Roma la permanenza di Saelemaekers Una battuta inaspettata sulla spiaggia sarda riaccende ... Riporta milannews24.com

Roma, la Premier League tenta Ndicka. Allegri chiude al ritorno di Saelemaekers: «Resta al Milan» - La Roma deve incassare altri 11 milioni di euro per rispettare i paletti del Financial Fair Play. Scrive msn.com