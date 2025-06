Allarmi in base italiana in Libano prima della tregua

di un semplice allarme di routine, ma di una drammatica escalation che ha richiamato l'attenzione internazionale. In un contesto già teso come quello del sud del Libano, questi segnali di crisi mettono in evidenza quanto la regione rimanga fragile e soggetta a nuove tensioni. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre il mondo spera in un raffreddamento duraturo dei conflitti.

All'alba di questa mattina sono risuonati anche nella base italiana dell' Unifil, nel sud del Libano, gli allarmi per il lancio di missili tra Israele e Iran. Proprio nei momenti in cui venivano registrati gli ultimi lanci, e in cui Donald Trump annunciava la tregua raggiunta tra Israele e Iran, nella base di Shama sono risuonati gli allarmi che ordinavano ai militari di trovare riparo con i dispositivi di protezione indossati. Non si è trattato comunque di un allarme bunker, come capitato nei giorni e scorsi e, più frequentemente, nelle settimane successive all'8 ottobre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Allarmi in base italiana in Libano prima della tregua

