Allarme pirati del web | falsa email di notifica giudiziaria della Polizia ma vera truffa online

Attenzione, cittadini! Una nuova ondata di phishing si diffonde impersonando la Polizia di Stato con false email di notifica giudiziaria. I truffatori utilizzano loghi ufficiali e indirizzi reali per ingannare e ottenere dati sensibili. Restate vigili e non cliccate su link sospetti: la sicurezza online inizia con la consapevolezza. Ecco come riconoscere queste truffe e proteggervi al meglio.

Milano, 24 giugno 2025 - Nuova truffa onlin e attraverso l'ennesima campagna di phishing che utilizzano loghi, nomi e indirizz i di dipartimenti e uffici della Polizia di Stato. Come segnala il Commissariato di ps online “alcune di queste e-mail riproducono il logo del nostro sito, altre utilizzano l’indirizzo reale del Polo Tuscolano della Polizia di Stato. Nel messaggio si legge: “Considerata l’urgenza di questo documento, saremo grati se volesse risponderci al piĂą presto via email”. Una falsa notifica che informa il destinatario che sono stati “rilevati elementi preoccupanti relativi all’accesso a contenuti informatici vietati dalla legislazione italiana”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allarme pirati del web: falsa email di notifica giudiziaria della Polizia ma vera truffa online

