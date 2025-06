Allarme Needle spiking nausea e perdita di coscienza dopo punture fatte di nascosto nei locali | aperta un' indagine

L’allarme “needle spiking” torna a scuotere la nostra sicurezza: punture furtive in locali affollati, spesso accompagnate da nausea e perdita di coscienza, alimentano un grave fenomeno che mette a rischio la nostra integrità. Le indagini sono in corso, ma la paura cresce, perché dietro queste aggressioni si celano intentions oscure e violente. È fondamentale rimanere vigili e informati per proteggerci e prevenire tragedie.

Torna la paura per il fenomeno del "Needle spiking", le punture con sostanze psicotrope che vengono effettuate in luoghi affollati per favorire gli stupri.

Il terrore delle punture di siringhe tra la folla, in una sola sera 145 casi di needle spinking in Francia: chi puntavano i 12 arrestati - paura diffusa tra cittadini e turisti, scatenando un’ondata di preoccupazione e interrogativi sulla sicurezza pubblica.

Francia: torna l’allarme del “needle spiking”; L'ipotesi droga dello stupro, i post sui social e i racconti delle vittime: le indagini sulle 145 punture di siringhe in Francia; Ragazze punte con una siringa a Pisa, due casi in poche ore: caccia a un uomo. Scatta l'allarme needle spiking.

Donna punta con una siringa a Roma: "C'è un video che riprende l'aggressore". È allarme needle spiking

L'ipotesi droga dello stupro, i post sui social e i racconti delle vittime: le indagini sulle 145 punture di siringhe in Francia - «Ho sentito una forte fitta al braccio e ho capito di essere stata punta con una siringa», ha raccontato un'adolescente