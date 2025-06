Allarme guerre scatta il piano ’Sotto scorta’ La Verna e Camaldoli Sorvegliate scuole Usa e Rondine

Con l’aumentare delle tensioni internazionali, le autorità locali hanno attivato il piano 8217sotto scorta’, potenziando la sorveglianza intorno a luoghi strategici come La Verna, Camaldoli, scuole e Rondine. La rete di protezione, già consolidata, si rafforza per garantire la sicurezza di cittadini e patrimoni, dimostrando che in momenti di crisi ogni dettaglio diventa una priorità. La lotta contro l’instabilità si combatte anche così, con un occhio vigile e un impegno senza sosta.

Arezzo, 24 giugno 2025 – Sotto “scorta”. L’escalation della guerra in Medio Oriente fa scattare l’allerta e un piano di sicurezza attorno ai cosiddetti “obiettivi sensibili”. L’elenco è nelle mani (e nelle rispettive sale operative) degli uomini e delle donne che ogni giorno stendono la rete di protezione sulla città. E ora che sale l’allarme, anche a livello provinciale aumentano le misure di vigilanza. Per altro, la rete di protezione era già stata rafforzata nelle scorse settimane, dalla notte dell’attacco di Israele all’Iran, ma con il raid dell’America contro i siti nucleari iraniani, le maglie della rete si stringono. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme guerre, scatta il piano ’Sotto scorta’ La Verna e Camaldoli Sorvegliate scuole Usa e Rondine

