Allarme furti in Cilento | ladri fanno visita in 2 abitazioni con i proprietari in casa

L’allarme furti nel Cilento si fa sempre più preoccupante. Nella notte, due case a Vallo Scalo sono state visitate dai ladri, mentre i proprietari erano presenti, generando un senso di insicurezza tra la comunità. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili. In questa battaglia contro l’illegalità, le indagini e la collaborazione dei cittadini saranno fondamentali per riportare serenità nelle nostre strade.

Non cala l'allarme furti nel Cilento: nella notte appena trascorsa, i ladri hanno fatto visita in due abitazioni della frazione Vallo Scalo, mentre i proprietari erano in casa. Indagano, dunque, le forze dell'ordine per risalire all'identità dei malviventi: preziose, come sempre, saranno le.

