All'Aja manifestazione M5s contro il vertice Nato Ricciardi | Stiamo ingrassando la lobby delle armi

Mentre il vertice Nato inizia, all'Aja il Movimento 5 Stelle scende in piazza contro il riarmo, evidenziando come questa corsa alle armi rischi di ingrassare le lobby militari a discapito di sanità, diritti e ambiente. Una protesta che coinvolge diversi partiti europei di sinistra, ma che vede l’assenza di Pd e Avs. Ricciardi ribadisce: "Questo piano è folle". È ora di chiedersi: quale sarà il nostro prossimo passo?

Il Movimento 5 stelle ha organizzato all'Aja, nel giorno in cui inizia il vertice della Nato, una protesta contro il riarmo che ha coinvolto anche diversi partiti europei di sinistra. Assenti invece Pd e Avs. Riccardo Ricciardi, capogruppo M5s alla Camera, ha spiegato a Fanpage.it il senso dell'iniziativa: "Questo piano è folle, soldi tolti a sanità, diritti, lotta al cambiamento climatico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

