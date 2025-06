Alla Biblioteca Bellini uno strumento per la lettura autonoma dei non vedenti

alla promozione dell’inclusione e dell’autonomia, aprendo nuove prospettive di lettura e conoscenza. Giovedì 26 giugno alle ore 16.30, presso la Biblioteca Bellini di via Spagnolo 17 a Catania, sarà consegnata questa innovativa macchina, un dispositivo che trasforma testi scritti in audio, facilitando l'accesso alle informazioni per non vedenti e ipovedenti. Un passo avanti verso una società più equa e accessibile, dove tutti possono scoprire il piacere della lettura.

Sarà consegnata giovedì 26 giugno alle ore 16.30, presso la Biblioteca Bellini di via Spagnolo 17 (nei pressi di via Etnea), a Catania, una macchina per leggere destinata a persone non vedenti e ipovedenti. Lo strumento, capace di convertire testi scritti in audio, rappresenta un passo importante.

Alla Biblioteca Bellini uno strumento per la lettura autonoma dei non vedenti - alla promozione dell’inclusione e dell’autonomia delle persone con disabilità visiva. Questo innovativo dispositivo, che trasforma i testi scritti in audio, apre nuove possibilità di lettura e scoperta, rendendo accessibili libri, documenti e informazioni a chiunque desideri immergersi nel mondo della cultura senza barriere.

