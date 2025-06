Alisha Lehman che vergogna La Svizzera perde 7-1 con l' U15 maschile del Lucerna E qualcuno fa la spia

L’umiliazione in casa svizzera è stata evidente: un 7-1 pesante contro l’U15 maschile del Lucerna, con sospetti di spionaggio social che mettono in discussione la trasparenza della federazione. Un risultato che fa riflettere sulla preparazione e sulla gestione della Nazionale, lasciando spazio a dubbi e polemiche. In un mondo dove tutto circola online, anche le sconfitte più amare non possono più essere nascoste.

Amichevole fallimentare per la Nazionale dell'attaccante della Juve. La Federazione tenta di nascondere il risultato, ma uno dei lucernese ha spifferato tutto sui social.

Alisha Lehmann convocata dalla Svizzera per l’Europeo di casa! La giocatrice della Juventus Women esprime tutta la sua gioia: «Orgogliosa di rappresentare il mio paese. Rendiamolo orgoglioso». Il grido di “battaglia” social - Alisha Lehmann, stella della Juventus Women, si prepara a vivere un sogno nel suo Europeo di casa con la Svizzera.

