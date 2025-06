Alex si diploma | Congratulazioni

con sé per sempre. Congratulazioni, Alex! Hai raggiunto un traguardo importante che apre le porte a nuove avventure e sfide. Questo diploma rappresenta non solo il risultato di anni di impegno e determinazione, ma anche il punto di partenza di un cammino ricco di possibilità e sogni da realizzare. Che il futuro sia luminoso e ricco di successi!

Cinque anni di superiori sono un percorso lungo, un pezzo di vita che resterà per sempre nel cuore di ogni ragazzo. La maturità poi è il primo esame vero, quello delle notti insonne, il guado da attraversare prima di arrivare all’università oppure verso il primo lavoro. Per questo motivo, ogni famiglia di un diplomato serba nel cuore gioie e sacrifici di cinque anni indimenticabili pieni di ostacoli, ma anche di tanti insegnamenti da portarsi dentro nella vita di tutti i giorni. Così anche per Alex di Argenta che riceve i complimenti dalla famiglia: "Congratulazioni per il bellissimo traguardo raggiunto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alex si diploma: "Congratulazioni"

