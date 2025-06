Alex Britti grande festa per la sua carriera con Marco Masini Mario Biondi e Clementino – IL VIDEO

Una serata indimenticabile quella delle Terme di Caracalla, dove Alex Britti ha celebrato la sua straordinaria carriera con un evento unico. Accompagnato dal suo live Feat.Pop e da ospiti di eccezione come Marco Masini, Mario Biondi e Clementino, il concerto ha regalato due ore e mezza di emozioni, musica e sorprese. La magia continua: scopriamo insieme i momenti più belli di questa grande festa musicale.

Grande festa per Alex Britti che ieri sera, lunedì 23 giugno, e il suo live Feat.Pop alle Terme di Caracalla insieme. Ospiti speciali: Marco Masini, Mario Biondi e Clementino. Un concerto di due ore e mezza con in scaletta brani come “Una parola differente”, “Da piccolo”, “Baciami”, “Lo Zingaro felice”, “La vasca”, “Supereroi”, “Tutti come te”, “Oggi sono io”, “7000 caffè”, “Una su un milione”. Duetti inediti con “Se non ci sei” e “L’uomo volante” con Marco Masini, “Love is a temple” e “Gelido insieme” a Biondi e infine “O vient” e “Solo una volta” in duetto con Clementino. Alex Britti proseguirà il suo tour per tutta l’estate in giro per l’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it