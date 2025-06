Alessio Lisci nuovo allenatore di Osasuna

Alessio Lisci si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta sulla panchina dell’Osasuna. Dopo aver lasciato il Mirandés, l’allenatore italiano è stato scelto dal club iberico per guidare la squadra nelle prossime due stagioni. Un’opportunità di prestigio che segna un importante passo avanti per Lisci, pronto a mettere in mostra tutta la sua passione e competenza nel calcio spagnolo.

2025-06-23 19:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Lui Osasuna Athletic Club Lunedì ha reso ufficiale l’incorporazione di Alessio Lisci come nuovo allenatore della prima squadra per le prossime due stagioni. L’allenatore italiano, che non continuerà nel Mirandés Sports Club La prossima campagna, intraprende così un nuovo palcoscenico nella sua carriera dopo aver firmato una campagna storica in panchina di Anduva. Lisci lascia la squadra rossastra dopo due stagioni in cui non solo ha raggiunto gli obiettivi della permanenza, ma ha anche portato la squadra a raggiungere livelli non pubblicati nella sua storia all’interno del calcio professionale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

